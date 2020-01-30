理專監守自盜又一起！彰銀30日爆發北台中分行不肖理專挪用客戶資金，金管會證實，該理專從98年底至108年6月開始監守自盜，涉案時間長達10年，涉案金額高達6,300萬元，使得109年的理專監守自盜案累計達三筆。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，該案是有客戶向銀行指陳說該名理專保有保管他的印章，且還保證獲利、並有收到不認識的人的匯款，於是向彰銀客訴，彰銀去查核後發現理專與客戶有異常資金往來，立即向金管會通報重大偶發事件，目前陳述意見已到金管會。

莊琇媛指出，彰銀經過清查，發覺該理專疑似與客戶有異常資金往來，涉案時間長達10年，影響客戶數共4戶，涉案金額約6,300萬元，包括：客戶異常借貸有1,600萬元、異常資金往來有590萬元、未經客戶指示交易且有挪為他用情形約4,000萬元，也就是客戶交代要存定存的資金被理專私下挪用。

彰化銀行指出，有關行員挪用客戶款項一事，彰銀在主動發現個案後，已通報主管機關並移送司法偵辦，對客戶損害會全權負責。

彰銀強調，彰銀重視顧客權益保障，主動發現個案後，已通報主管機關並移送司法偵辦，且已與受影響客戶聯繫，彰銀對客戶損害會全權負責。基於偵查不公開，個案不予評論。

理專監守自盜案層出不窮，今年春節放假前，金管會才對永豐銀、玉山銀理專監守自盜開罰，且是依照新法加重處罰，兩銀行雙雙遭金管會重罰1,200萬元，彰銀案預估也將祭重罰。莊琇媛表示，目前已請彰銀陳述意見，將依照規定處理。

(工商 )