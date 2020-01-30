被譽為2020年開春最受期待的韓劇《梨泰院Class》將於31號在韓國播出，男主角朴敘俊30日參加新戲記者會時笑稱因為自己還年輕，所以像劇中這種描述青春熱血故事的劇情讓他享樂在其中！《梨泰院Class》改編自同名超人氣漫畫，原著作者趙光真更親自擔任該戲編劇，對於朴敘俊完美演出彌補了自己因連載而產生的遺憾表示超級感謝，給了120%的滿意分數。

男神朴敘俊去年8月頂著小平頭來台代言時造型吸引了台媒目光，原因就是當時正在拍攝Netflix最新強檔韓劇《梨泰院Class》，該劇描述由於父親在一場意外中去世，兒子朴世路（朴敘俊飾）於梨泰院開設小酒館，女主角趙以瑞（金多美飾）是IQ 162的天才少女，在遇到了世路之後決定全心幫助他，而世路的初戀吳秀雅（權娜拉飾）在世路的死對頭長氏集團上班，面對長氏集團會長長大熙（劉在明飾）世路不但不怕，反而勇敢對抗，並向害死父親之人展開報復的熱血浪漫故事。

朴敘俊（左起）、金多美、權娜拉、劉在名出席新戲記者會。（Netflix提供）

30日在首爾汝矣島所舉辦的新戲記者會上，朴敘俊以新髮型現身，他笑著表示今天有費了一番苦心把頭髮往上吹，展現出不同以往的帥氣，當被媒體提問之前的作品多跟青春熱血劇情有關，已經31歲的他是否偏愛演這類戲劇時，朴敘俊展現幽默表示，正因為自己還年輕，可以勝任這類的作品，《梨泰院Class》是自己第二次拍攝改編自網路漫畫的戲劇，所飾演的朴世路一角充滿了魅力，在劇中還穿了久違的高中制服，儘管一開始有點尷尬，但穿上之後也相當懷念高中時期活潑的自己，並感受到自己這些年的成長，像是在講話表達方面都有不少進步，因此感觸很多。

而之前都以電影作品為主，首次出演連續劇的女主角金多美，雖然在記者會現場略顯緊張，但她也開心表示當初一口氣花了3小時拜讀原著，很有信心演出屬於自己特色的趙以瑞一角，而前Hello Venus團員的權娜拉近期在戲劇表現優異，在《梨泰院Class》飾演朴敘俊的初戀，有著多舛的童年，希望大家可以看到她演技上的突破，另劉在明為該劇扮老妝，不過皮膚也因此損傷不少，笑稱擔心拍完戲之後會多很多皺紋，但也展現出敬業的精神。

值得一提的是《梨泰院Class》網路漫畫原著在韓國累積了2億2千萬瀏覽次數，更是刊出網站史上付費漫畫銷售第一，如今改編成戲劇，又罕見地直接找原作家趙光真來擔任編劇，趙光真同時也出席了新戲記者會，讓朴敘俊等演員群在提到有看過原著時，都再特別強調是「付費觀看」，讓趙光真樂的笑開懷。Netflix強檔韓劇《梨泰院Class》於31日起，每周五六深夜24:00與韓國同天更新。

(中時 )