購物專家廖其芳近期上節目聊觀光旅遊經歷，沒想到有次去台東竟然遇上恐怖民宿經歷，隔壁房一直聽到一對夫妻在吵架，沒想到故事卻讓名主持人鄭弘儀嚇到哀求別再講。

購物專家廖其芳的恐怖經歷，嚇到鄭弘儀哀求別再講。（圖／翻攝自Youtube）

廖其芳一直都有靈異體質，有次休假她們全家到台東出遊，入住一間有泳池的民宿，安頓下來後一直聽到隔壁房有夫妻在吵架，讓她覺得房間隔音差，出遊的興致全無，也不想出去游泳池玩，就全家把門窗緊閉關緊緊，就在晚上11點時突然陸續跳電，讓他們要趕快摸黑出房門出去求助。

這時她突然摸到一個人的五官，而且身高跟她差不多，不是她老公。讓她當場驚覺不對，衝到大廳找到服務員時，他們便問服務員怎麼跳電了？但服務員一臉疑惑，跟著他們回房間，隨後他們問隔壁是不是也跳電了？服務員竟回答「今天隔壁沒有租出去，是空房。」，她想原來整個下午只有她一個人一直聽到那對夫妻在吵架，服務員接著找電表開門出去游泳池，讓她看到有個小男孩在泳池旁顫抖，讓她一直聽到一個跳電的聲音。

這時她才釐清整個民宿，她問服務員你們這裡原本是不是一個浴室？是不是有發生過什麼事？服務生才講說之前有一對夫妻因為吵架關係在裡面過世，他們還有一個小孩，這個故事嚇到名主持人鄭弘儀直喊別再講。

鄭弘儀哀求別再講了！廖其芳恐怖經歷害全場發毛

(中時電子報)