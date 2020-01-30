針對罷韓團體嗆韓國瑜是病毒，要一鼓作氣，不讓高雄市長韓國瑜危害市政。名嘴陳揮文聽完這一句，不禁哈哈大笑。更直言，民進黨在高雄長期執政，韓國瑜才當1年多市長，卻說是他造成的，這還真奇怪！

陳揮文在《飛碟晚餐 陳揮文時間》中表示，罷韓團體說，高雄市政染病了，韓國瑜就是病毒。他批，有沒有必要把一個政治人物講成這樣，如果韓國瑜是病毒，那陳水扁是什麼？伊波拉嗎？柯文哲是什麼？李登輝又是什麼？自己當醫生，竟把人家講成病毒，把韓國瑜罷免沒關係，有需要這樣修理人家嗎？！高雄市政到底染了什麼病，一年多能染什麼病。

陳揮文直指，民進黨在高雄市執政20年、高雄縣33年，高雄市政有病，到底是誰造成的？韓國瑜才當1年多，就是他造成的，那前面的20年、33年都沒關係嗎？這真奇怪。罷韓團體宣稱要一鼓作氣，不讓韓國瑜危害市政。陳揮文對此表示，看到這則新聞哈哈大笑，他們很悲哀。

(中時電子報)