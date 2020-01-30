北市內湖區「2020樂活夜櫻季」將於2月2日起至3月1日止，在樂活公園登場舉行，活動期間包含周休二日及228國定假日共計9天例假日，警方預期將造成公園周邊道路交通壅塞，為紓解大量賞櫻人、車潮，內湖分局公布活動期間周邊道路交通疏導管制措施如下：

一、疏導管制範圍：康樂街、康樂街61巷、康樂街61巷15弄及康樂街85巷。

二、疏導管制時間：自2月2日至3月1日（每日9時至22時）。

三、周邊道路加強交通疏導及舉發交通違規地點如下：

（一）康樂街與康樂街61巷口。

（二）康樂街61巷與康樂街61巷15弄口。

（三）樂活公園周邊道路（康樂街→康樂街61巷→華城橋頭保進幼稚園→康樂街85巷→康樂街）。

內湖分局籲請前往賞櫻遊客，因公園周邊道路路幅狹小且停車空間有限，請多搭乘大眾運輸工具；自行開車遊客請務必遵行相關管制疏導措施，警方將加強舉發周邊道路紅線違規停車車輛，以維道路順暢。

(中時 )