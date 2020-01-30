連股神都擋不住紙媒寒冬！不堪利潤連年下滑，巴菲特掌舵的柏克夏海瑟威投資公司29日宣布，以1.4億美元出脫旗下紙媒資產給報紙出版商李氏企業（Lee Enterprises）。

巴菲特周三聲明指出，除了李氏企業，柏克夏無意將紙媒事業賣給其他人。理由只有一個，他們相信李氏是最佳經營者，能挺過報業的種種挑戰。

報紙一向是巴菲特鍾愛的投資事業，但他近年來不得不承認，柏克夏紙媒業務的衰退速度超出他預期。2018年中柏克夏聘請李氏企業，代管旗下子公司BHMG所有的紙媒事業，惟《水牛城新聞報》（Buffalo News）除外。

BHMG的營運範圍涵蓋全美10州，擁有30家日報的平面與數位事業、逾49家附數位網站的付費周刊和32家印刷品。

李氏企業表示，此收購交易包括《水牛城新聞報》及幫柏克夏代管的所有紙媒。交易完成後，李氏經營的報紙事業將從50家增為81家。

李氏指出，這起交易應可立即提振獲利，未來還能省下2,000萬到2,500萬美元左右的開支。

儘管將紙媒這個燙手山芋脫手，柏克夏仍有財務曝險。柏克夏提供李氏年息9％的融資5.76億美元，李氏將利用這筆資金支應收購案、4億美元既有債務的再融資、終結信用貸款，柏克夏成了李氏唯一債權人。

柏克夏1977年以3,400萬美元現金買下《水牛城新聞報》；2011年以2億美元概括債務，收購《奧馬哈世界先驅報》（Omaha World-Herald）及其他6家日報；2012年斥資1.42億美元向Media General收購63家報紙。

(工商 )