日本沖繩NHK電視台前主播竹中知華，因擁有豐滿上半身屢次遭到民眾投訴，認為她不適合播報，會讓人無法專心看新聞，甚至還有人痛批她「下流」、「教壞小孩」等，讓竹中知華深感困擾，不過最後她也利用自己的優勢，成功轉換跑道進入娛樂圈。

竹中知華嚮往鏡頭前工作，2011年接下晨間主播一職，不料卻迎來事業低潮，NHK電視台經常會接到民眾的抗議電話，直批竹中知華衣著太過裸露，或是胸部看起來很突出，不適合擔任主播，竹中知華也因此被冠上「巨乳主播」的稱號，讓她備感壓力，決定辭退主播工作。

此事在網路上發酵後，立刻引來網友肉搜，這也讓竹中知華一夕間爆紅，還傳出她被包養，或是介入有錢人家庭的不實消息，甚至天天遭狗仔偷拍私生活。竹中知華思考過後認為，這也許是她轉換跑道的契機，最後決定闖入娛樂圈，自費出了寫真集，想要翻轉過去大家對她的印象。

竹中知華自費拍了寫真集。（圖／翻攝自amazon）

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(中時電子報)