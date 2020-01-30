隨著網路媒體興起，向來支持報業的「股神」巴菲特也棄守紙媒業務，控股公司波克夏哈薩威（Berkshire Hathaway）以1.4億美元，出脫旗下所有出版物，買主是媒體公司李氏企業（Lee Enterprises）。

巴菲特數年前就預言，除了《紐約時報》及《華爾街日報》等全國性大報，大多數紙媒前景看壞。

波克夏哈薩威公司跟李氏企業的交易，涵蓋內布拉斯加州「奧瑪哈世界前鋒報」和紐約「水牛城新聞報」等美國10州31家日報、49個有數位網站的付費週刊跟32種紙本產品。

經營「新聞經濟」（Newsonomics）的分析師達克特指出，李氏企業自2018年7月開始負責管理波克夏哈薩威媒體（BH Media）旗下出版品。達克特表示：「在提高大規模管理的效率上，這是第一步。再來，這是紙媒長期主要支持者巴菲特明確承認，他不再相信紙本報紙產業有可能起死回生。」

這筆成交價比波克夏2012年用1億4200萬美元，向新聞傳播公司（Media General）收購一批報社的金額還少。

(中時 )