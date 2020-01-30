武漢肺炎疫情在大陸擴散，由於正值春節期間，不少湖北武漢人早在封城前就已離開當地，但這些市民回鄉後，卻遭到排擠，有網友就稱，「武漢人鼠年成了過街老鼠」。

根據《中央社》報導，陸媒楚天都市報的專欄提到，一名中國電信武漢分公司的員工，他在過年前就出發到廣西和家人一同旅遊，沒想到，武漢突然封城當天，就遭到飯店服務人員反覆測量體溫，並要他自費到醫院檢查身體，最後甚至只同意他多住一晚。

對此，有大陸網友也開玩笑地撰文表示，如果想要婉拒別人的飯局，可以告訴對方自己剛從武漢回來；若是要威脅別人，可以說有幾個武漢朋友要去你家拜年，他感嘆，「現在武漢人在鼠年之際成為過街老鼠」。在大陸的問答網站《知呼》上甚至有人擔心，湖北人即使等到疫情過後，找工作仍會受到歧視。

根據陸媒《新京報》報導，事實上，目前雲南、海南海口、廣東湛江等多個城市都已經為滯留當地的武漢人提供指定的接待賓館，甚至是免費住宿服務。大陸國家衛生健康委員會29日在記者會中強調，「我們共同的敵人是疾病，不是武漢人」。

(中時電子報)