湖北省疾控中心今天表示，該中心生物安全三級實驗室成功分離提取一株新型冠狀病毒毒株，並獲得病毒全基因組序列。這是湖北省屬科研機構首次獲得的可以穩定傳代的病毒株，並得到完整病毒基因組序列，將為揭示病毒傳播途徑與溯源提供重要的資料支撐。

1月10日，湖北省疾控中心生物安全三級實驗室首獲國家衛健委新型冠狀病毒實驗活動批復，包括開展新型冠狀病毒分離培養等活病毒實驗活動操作。隨即，該中心新型冠狀病毒攻關團隊，迅速選定病毒敏感宿主細胞系，經過多次傳代和準確鑒定，於1月26日確認成功從一名武漢本地肺炎患者的肺泡灌洗液樣本中分離獲得一株病毒，經培養富集後，確定該病毒可以在細胞系中穩定傳代。隨後，科研人員利用高通量測序技術展開對毒株全基因組序列測定工作，包括文庫製備、上機測序與資料比對分析，於1月29日獲得病毒全基因組序列，全長29847bp。

湖北省疾控中心負責人表示，上述系列工作為湖北省新型冠狀病毒疫情的快速診斷、疫情防控應對以及病毒變異監測奠定了堅實基礎。目前，該中心正在進行源於更寬的時間範圍與更廣的地域範圍的病例樣本的毒株分離培養及測序工作。

(旺報 )