曾於2014年訪台、在台出版《阿蘭的戰爭》的法國漫畫家艾曼紐．吉貝（Emmanuel Guibert），以紀實漫畫創作見長，在今年法國安古蘭國際漫畫節中拿下2020年年度大獎，這也是艾曼紐歷經第三次提名後，首度拿下年度大獎，他表示自己特別感謝那些投票支持他的漫畫界人士，更開心的在致詞時引吭高歌，現場氣氛熱鬧歡騰。

法國安古蘭國際漫畫節在臉書上張貼出了頒獎影片，從影片中可見艾曼紐臉上止不住的笑意，除了高歌一曲以外，更是扭動身軀、活潑的跳起舞來，向台下觀眾擠眉弄眼，引起現場笑聲不斷。他也向外媒表示，「我很幸運，從一出生就獲得了許多的關愛與鼓勵，它磨練了很多競爭心態，我不需要用獎盃或皇冠來彌補情感上的不足。」

艾曼紐生於1964年，是法國知名漫畫家，曾以描寫攝影師鄰居的漫畫《攝影師》獲2007年法國安古蘭漫畫節年度漫畫獎、美國艾斯納最佳國際漫畫獎等大獎。創作領域多元，除了漫畫外，也出版童書、繪本、插畫、散文和小說。

《阿蘭的戰爭》為艾曼紐朋友阿蘭的人生故事。1994年，艾曼紐向一名美國老先生阿蘭．克普問路，自此與阿蘭結緣，成了忘年之交，從歷經二戰的阿蘭口中體悟了戰爭之惡，藉由漫畫家之筆，記錄了戰爭下的小人物悲歡，一畫就是14年。在訪台時，艾曼紐曾說，「創作漫畫最美好的地方，就是讓我的漫畫主角，即便已離世，仍能不斷透過漫畫，與世人對話！」

在漫畫創作之餘，艾曼紐熱衷而不間斷的興趣即是速寫，他認為速寫對漫畫家來說是非常好的訓練，也是激盪靈感的來源，「靈感、記憶，就好像肌肉一樣，不經常訓練、感受，就無法維持敏銳的觀察與感受力」。

(中時 )