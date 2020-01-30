威力彩獎號開出 頭獎上看3.8億元 21:032020/01/30 中時電子報 趙永紝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今晚的威力彩頭獎上看3.8億元，是今年最高彩金。圖／本報系資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今晚的威力彩頭獎上看3.8億元，是今年最高彩金。 威力彩今晚開獎獎號，第一區中獎號碼16、17、18、31、34、36，第二區中獎號碼為04號。 (中時電子報) #頭獎 #威力彩 也許您會感興趣 推薦閱讀 初三試手氣！ 大樂透1.2億頭獎＋百萬紅包等你拿 20:392020/01/27 財經 初三財氣旺！ 大樂透獎落新北 威力彩7連槓 22:132020/01/27 財經 大樂透獎落新北 1.2億一人獨得！ 23:142020/01/27 生活 刮刮樂這樣比較會中？家裡開彩券行的說... 17:532020/01/28 社會 彩券行常客中千萬刮刮樂 送百注彩券分享喜氣 20:292020/01/28 生活 大樂透獎號開出 春節大紅包獎9組中6得百萬 20:472020/01/28 財經 9同事集資買樂透中14億 集體辭職老闆臉綠 09:462020/01/29 社會 大樂透獎號出爐 春節大紅包還有191組 20:452020/01/29 財經 大樂透今頭獎上看1.6億元 春節大紅包還有159組100萬元 15:262020/01/30 財經 大樂透獎號開出 頭獎上看1.6億元 20:412020/01/30 財經 財經熱門新聞 鴻海陸iPhone廠陷疫區 專家驚爆大危機 - 即時 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 即時 政府基金裝死？台股暴殺696點 史上最慘 - 財經 - 工商 是你嗎？在小七買10元報紙 幸運中千萬發票大獎 - 財經 - 工商 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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