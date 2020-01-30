日前網路出現林口長庚收治武漢肺炎病患的不實錄音檔。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

武漢肺炎疫情升高，日前有民眾在LINE群組及各大社群平台，散布「北區某醫療院所因收治新型冠狀病毒感染之肺炎病例已封院」的不實錄音檔，刑事局受理衛福部疾管署告發後，查出北市47歲何姓男子與另名高姓女子，涉嫌於臉書公開張貼該不實訊息，經通知2人到案說明後，依傳染病防治法移送檢方偵辦，並持續溯源追查其他製作、散布或轉傳不實訊息者。

本月22日晚間有網友在LINE上流傳一段錄音檔，指林口長庚醫院「疑似有2病例，目前已實施管制」、「病人進去就出不來」等說法，除了林口長庚澄清之外，中央流行疫情指揮中心也發布聲明嚴斥為不實訊息。

衛服部疾病管制署證實是不實假訊息後，立刻向刑事局告發，警方隔日分別通知何男、高女到案說明，呼籲民眾不要隨意製造或轉傳涉及武漢肺炎疫情的不實訊息，否則恐違反傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新台幣300萬元以下罰金」。

警方表示，將依法速查嚴辦散布疫情假訊息。另也請民眾全力配合政府相關防疫措施，相關資訊可上疾管署網站查詢最新公告內容。並可加入衛生福利部疾病管制署之「 疾管家」官方LINE帳號，將提供最新的防疫資訊、亦可查詢常見的傳染病；另可加入「美玉姨」、「My Go Pen」等LINE查證平台，以查證訊息真假，全民一體共同防禦新型冠狀病毒可能帶來的危害。

(中時 )