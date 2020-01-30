大陸武漢肺炎疫情已蔓延全球，資深媒體人趙少康日前一席話，「美國流感也死了6000多人，政府要不要也禁止美國人入境台灣」惹議。趙少康今天對此表示，這是兩回事情。

趙少康在《趙少康時間》表示，有人批評他曾說的，現在不准武漢人來台或是登記，但美國感冒的人那麼多，怎麼沒有去處理？今天他回應說，這是兩回事情。他並沒有說因為美國感冒人多，死了6600人，就不要去處理武漢的事情，他沒有這樣講。他是說武漢這件事，當然可以這麼處理，但是美國流行感冒這麼嚴重，也要注意。

趙少康指出，台美之間關係很密切，尤其美國制度很怪，台灣很多人有美國綠卡，美國綠卡以前規定每年要去1次，會不會1年變成要去2次，或1年變4次、1季去1次，不然可能會被機場沒收綠卡，因此很多人不見得是去玩，也要去報到，所以來來回回接觸頻率是很高的。美國流行感冒這麼嚴重，每天死那麼多人，台灣當然也要注意，不是因為美國不注意，就不要注意武漢病毒，這是兩回事，一碼歸一碼，不要把兩個混在一起。

(中時電子報)