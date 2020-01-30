美國總統川普29日簽署取代《北美自由貿易協定》（NAFTA）的《美墨加協定》（USMCA），使其正式成為美國法律。川普在簽署儀式中，誇耀這是自己在經濟上的重大成就，不過這項協定必須等加拿大國會表決過關後才生效。

美墨加3國在經歷緊張艱困的談判後，於2018年9月30日就更新NAFTA達成共識，同年11月3國簽署協定文本，並各自送交國會批准。美國眾院民主黨人對協定中的勞工權益、環境保護等條款不滿意，要求修訂。12月10日，美國貿易代表萊海澤、墨西哥副外長施亞德和加拿大副總理方慧蘭，在墨國簽署了美墨加協定修訂版。

新協定對勞工與汽車業的規範更加嚴謹，但美、墨加3國間每年1.2兆美元的貿易規模大致維持不變。

川普多次痛批1994年的《北美自由貿易協定》，平白把美國的就業機會送給墨西哥。川普29日在白宮的儀式中，意興風發稱新版在國會贏得兩黨支持。不過他還似乎高興太早，因為還欠加國國會批准。但在選舉年，對遭眾院發動彈劾程序的川普來說，簽署貿易協定是爭取連任展現的成果之一。

由於此間正值參院審理彈劾案之際，白宮拒絕邀請民主黨人參加《美墨加協定》簽署儀式，讓民主黨議員不以為然。民主黨籍的眾院籌款委員會主席尼爾指出，當川普提交初版協定到衆院時，該協定已胎死腹中，若非民主黨人進行艱辛談判過程，協定才成為可行。

(中時 )