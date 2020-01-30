「戲劇一哥」陳昭榮的20歲愛女陳品兒去年宣布加入演藝圈，戲劇處女秀是在大愛新戲《大林學校》中演出女主角王淑娟的少女時期。她說因為自己不會講台語，原本不支持她走演藝圈的爸爸，還是幫她把所有劇本上的台詞都翻譯成台語，錄音給她聽、她再寫上注音一句句背下來，「爸爸是走默默關心的路線，我滿感謝他」。

《大林學校》首映。（大愛電視台提供）

由於在武漢肺炎疫情持續升高，防疫人人有責，大愛電視30日舉辦新戲《大林學校》新戲記者會，工作同仁特別準備口罩和消毒酒精，做好防疫措施。而戴口罩對《大林學校》劇組人員來說已習以為常，第一次接拍大愛戲劇的女主角王淑娟表示，在嘉義大林醫院拍攝時，她演志工在醫院裡都要戴口罩，只用眼神演戲，跟其他人比起來突然覺得「是不是應該去割雙眼皮，眼睛好小」。

大愛劇場過去邀約王淑娟多次，這次終於接拍《大林醫院》，王淑娟說是因為讀了劇本覺得釋演的富美師姊，個性跟自己很像，就連演戲時，富美師姊都會說「我沒有這麼兇」，王淑娟的解讀是因為「責任心，希望把上人交待給她的任務能夠完成」。

《大林學校》主要演員。（林淑娟攝）

飾演富美師姊少女時期的陳品兒是陳昭榮愛女，陳品兒很感謝王淑娟很照顧她，也傳授演戲秘訣教她不要緊張。王淑娟發現陳品兒演戲緊張是因為要把國語翻成台語，對她的印象就是私下相處非常有禮貌，會一直問她演得好不好、對不對。王淑娟說演戲很多是需要生活歷練，鼓勵年輕人去體會人生，看真正上班的人過的是什麼樣的日子。

陳品兒劇中戲份大都是演她跟爸爸之間的親情，長大後才發現自己真的是被保護，這跟現實生活的陳品兒很像，她說小時候爸爸忙著拍戲，所以跟爸爸交談很少，自己出來工作才理解爸爸為什麼這麼忙。她笑說從小家教就很嚴，每天見了誰都要跟媽媽報備、也有門禁，快20歲生日前她就問媽媽門禁還要繼續嗎？結果爸媽都堅持除了拍劇之外，還是要繼續。

陳品兒。（林淑娟攝）

大愛劇場《大林學校》描述大林慈院醫療志工團隊六位師姊的故事，醫院裡的生老病死、悲歡離合、也是提供所有人學習人生功課的學校。主要演員包括王淑娟、林千鈺、廖怡裬、李璇、林嘉俐、梅嫦芬、岳庭、檢場、龍天翔、雷洪、劉爾金、陳霆、張瓊姿、林宜禾等人。

(中時 )