藝人范瑋琪因不滿行政院長蘇貞昌下令一個月內禁止口罩輸出，在私人臉書飆罵蘇貞昌「臭流氓、狗官」，貼文曝光被輿論撻伐，雖然事後道歉卻無法止血，范范的老公陳建州，選擇力挺愛妻，「願意認錯，是高尚的勇氣。」對此，網紅陳沂在直播時，談起10年前黑人、小S、周玉蔻的公益T恤事件，更大讚周玉蔻是先知。

周玉蔻29日在社群媒體上轉貼，10年前黑人販賣公益T恤與小S槓上的影片，她更寫下「哈佛女？哈囉啦！一群假掰貨！正港哈佛蔻姐姐早早就拆穿了啦。」貼文一出引來許多網友回應，「蔻蔻姊先知」、「火眼金睛蔻蔻姐」、「越來越敬佩你了呦！」、「超討厭這幫没水準的姐妹淘！」

周玉蔻在臉書砲轟黑人夫婦（圖／翻攝自周玉蔻臉書）

當時陳建州販賣公益T恤，一件T恤賣580元，卻被周刊踢爆只捐100塊錢，其餘的差額都進了自己的口袋，雖然陳建州事後澄清製作成本180元，扣掉其他的支出及周轉金，仍舊被其他人質疑是「假公益真斂財」。當時周玉蔻也在節目上痛批此事，沒想到身為好友的小S看不下去，打電話Call In更反批周玉蔻「邪惡」，2人也因此槓上。

對此，陳沂強調這件事完全不是周玉蔻的問題，當時黑人和小S沒辦法交代清楚善款的流向，不斷地提到愛與關懷、正能量，「這就是這群人處理事情的方式。」陳沂也指出，幸虧老天爺10年後還周玉蔻清白，更大讚她是先知。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)