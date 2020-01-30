女性因生理期及生產緣故，腎氣耗損多，比男性更需補腎。

中醫師劉桂蘭認為，女性補腎不是單靠吃藥就能解決，一定要養成運動習慣，才能達到補腎效果。

除了平時可多吃平補的黑色食物，如黑芝麻、海帶、香菇和黑豆，有助滋長腎氣；每天可多練習蹲膝姿功法，訓練腹腔骨盆肌肉、防止腰椎變形，也能促進子宮和卵巢功能，維持窈窕身型。

女性可服用四物湯補腎，四物湯含有當歸、川芎、芍藥、地黃，是平補藥物，可補腎經、補氣血並推動血液循環；一般像是貧血、痔瘡、胃潰瘍、胃功能差吸收不良或大病過後等缺血狀況，很適合用滋養肝腎的四物湯來補氣血、恢復健康，且男女皆可用，並不是只有女性生理期後才能使用。

至於一般市售的四物湯飲品，因含藥成分低，可偶爾飲用，若發覺自己常有疲勞、手指甲和臉色蒼白，可喝點四物飲來保健，但若情況持續一個月未改善就要找醫師診治。

蹲膝姿功法。

蹲膝姿功法：

1.腳併攏，吐氣，雙腳呈V字型慢慢往外張開蹲下。

2.吸氣，收小腹、夾緊大腿內側，雙腳慢慢合攏站起來。

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(中時電子報)