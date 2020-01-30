出道滿20年的天后蕭亞軒不只創造多首經典歌曲，個人情史更是精彩，近期與小她16歲的男友黃皓公開認愛，更在新歌《當你和心跳一起出現》中找黃皓擔任MV男主角，不只有滾床單戲碼、2人還甜蜜熱吻，閃瞎一票粉絲。蕭亞軒也在推出新作時間點，帶小男友參加大陸節目《吐槽大會》，並在節目中大方坦承約會過上百位男子，最後更謙稱，「我只是一個平平無奇的戀愛小天才。」
在《吐槽大會》中，蕭亞軒先是被其他來賓吐槽眼睛小，同集來賓容祖兒表示，「你們說ELVA沒那麼火（紅）了，年輕人不認識她了。亂說，我肯定至少有16個年輕人認識她！」ELVA一聽立刻狂笑表示：「我根本沒有交過這麼多，但是約會過非常多，看一個電影是約會，吃個晚餐也算約會，所以上百個不算什麼。」霸氣言論也讓許多網友佩服。
翻開蕭亞軒的情史，她近年談的都是姊弟戀，包括柯震東、吳建豪前妻石貞善的弟弟Elroy、高爾夫球選手陳樺、台灣男神王陽明，各個都是極品鮮肉，也難怪蕭亞軒會被網友封為「鮮肉收割機」。
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(中時電子報)
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