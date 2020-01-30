2019年新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情延燒，餐飲業除提供酒精消毒，也要求服務人員戴口罩，在台中有燒肉一哥之稱的屋馬燒肉30日在粉專公布六家分店對有大陸旅遊史、並且出現呼吸道症狀者不提供服務，此舉恐引發更多餐飲業仿傚。

屋馬燒肉在台中擁有六家分店，經常預約滿座，30日業者在粉專發文公告：「為了配合政府協助防疫，嚴重特殊傳染性肺炎『武漢肺炎』防疫。近期有中國旅遊史，並且出現發燒、體溫異常或呼吸道症狀、咳嗽、喉嚨痛、打噴嚏、腹瀉。恕暫不提供服務，敬請見諒。」

其實「屋馬」這份公告，也是疾管署防疫建議，只要有大陸旅遊史，並且出現發燒、體溫異常或呼吸道症狀、咳嗽、喉嚨痛、打噴嚏、腹瀉症狀應趕快就醫，並告知旅遊史；而根據過去流感或腸病毒疫情高峰期防疫建議本來感冒就應戴口罩，發燒應在家休息，屋馬此舉等於直接告知這類民眾快去就醫比較重要，也可能會有其他餐廳會仿效。

(中時 )