2019年新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情延燒，餐飲業除提供酒精消毒，也要求服務人員戴口罩，在台中有燒肉一哥之稱的屋馬燒肉30日在粉專公布六家分店對有大陸旅遊史、並且出現呼吸道症狀者不提供服務，此舉恐引發更多餐飲業仿傚。
屋馬燒肉在台中擁有六家分店，經常預約滿座，30日業者在粉專發文公告：「為了配合政府協助防疫，嚴重特殊傳染性肺炎『武漢肺炎』防疫。近期有中國旅遊史，並且出現發燒、體溫異常或呼吸道症狀、咳嗽、喉嚨痛、打噴嚏、腹瀉。恕暫不提供服務，敬請見諒。」
其實「屋馬」這份公告，也是疾管署防疫建議，只要有大陸旅遊史，並且出現發燒、體溫異常或呼吸道症狀、咳嗽、喉嚨痛、打噴嚏、腹瀉症狀應趕快就醫，並告知旅遊史；而根據過去流感或腸病毒疫情高峰期防疫建議本來感冒就應戴口罩，發燒應在家休息，屋馬此舉等於直接告知這類民眾快去就醫比較重要，也可能會有其他餐廳會仿效。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。