國民黨台南市黨部主委謝龍介30日晚間透過臉書宣布不參選此次國民黨主席之爭。（摘自謝龍介臉書粉絲頁／程炳璋台南傳真）

國民黨台南市黨部主委謝龍介去年11月中旬預告選後將角逐國民黨主席，國民黨2020年1月大選遭遇大敗，黨主席吳敦義請辭，全黨一片檢討聲浪，謝龍介30日透過臉書宣布，現階段改革比改選重要，決定不參與此次黨主席補選。

謝龍介自詡為國民黨內的改革派、本土派，2020年總統暨立委大選前，原先被列不分區立委第12位，後來卻改列第15位，加上不分區有婦女保障名額，實列為第16位，他當時即喊出將在選後參選黨主席，被外界解讀不滿黨內的不分區排名。

謝龍介當時並未承認是因不滿不分區排名後退而宣布參選黨主席，選後國民黨一片改革聲浪，已有前台北市長郝龍斌與現任立委江啟臣表態參選競逐黨魁。謝龍介也收到許多人的勸進鼓勵。

坦承對於參選卻實是反覆思量、幾經掙扎，謝龍介在春節期間向有意參選黨魁的同志請益，30日晚間透過臉書發文，認為現階段投身改革比參與黨主席改選重要，因此決定將不參與此次黨主席補選，而是投身黨的改革之路。

謝龍介指出國民黨未來改革需聚焦3大工程，包括黨的組織改造、黨的決策透明與黨的路線辯論。以國民黨目前的處境，合眾人之力遠勝於內部競爭，未來黨內改革絕非一蹴可及，絕非一次補選就能徹底改造，需要眾志成城才行。

謝龍介在臉書上宣布放棄參選黨主席，底下網友留言出現不少加油聲，稱他懂得以大局為重，支持他的決定。

(中時 )