武漢肺炎疫情蔓延，口罩需求激增，關於口罩，到底什麼樣的口罩能擋病毒？什麼時候戴？怎麼戴？一般人要用到N95嗎？活性碳口罩擋病毒是更有效還是根本沒效？洗手要洗足唱一首生日快樂歌的時間你知道嗎？

坊間口罩種類眾多，該買醫用口罩還是最高等級N95口罩？其實研究發現，兩種口罩的防疫效果相差不多。

2019年發表在權威期刊《美國醫學會雜誌（JAMA）》的研究，分析2862名醫護人員戴口罩之後預防流感的效果，結果發現，戴N95口罩後的流感患病機率為8.2％，戴醫用外科口罩則是7.2％，顯示兩者沒有顯著差別。

疾管署副署長莊人祥也提醒，N95口罩適合醫護人員，因為近距離照顧患者容易遭飛沫傳染，但一般民眾只須戴醫用外科口罩即可，莊人祥甚至指出，兩種口罩的保護防護機制不同，若是新型冠狀病毒疑似或確診個案，反而不該佩戴N95口罩，患者若帶N95口罩反而會讓病毒擴散出去。

活性碳口罩具有多孔隙的結構，主要功能是去除有機蒸氣、吸附具惡臭的分子，例如加油時揮發出來的甲苯蒸氣，或是油漆後所產生的異味，並不具阻隔細菌穿透的功能。更且，活性碳口罩的品質差異很大，有些口罩只有薄薄一層，防病毒入侵的效果更差。

不過，戴口罩雖然能降低打噴嚏或咳嗽所產生的飛沫感染，但BBC報導，英國2016年曾有調查顯示，人們每小時平均會碰觸臉部23次，因此避免病毒入侵的重點除了選對口罩之外，還要關注如何正確配戴、換洗，以及正確處置用過的口罩。

台南奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在臉書上提醒幾個重點：

●戴口罩前最好先洗手，口罩有顏色的一面朝外，將口鼻和下巴完全罩住，金屬片在上，壓下與鼻樑緊貼。

●戴上口罩之後，不要再摸口罩表面後又用手觸摸口鼻、揉眼睛、或是身體其他部位。

●脫下口罩時儘量不要接觸到口罩表面，而是拎著口罩耳掛處拿去丟棄，如果有呼吸道症狀，要把脫下的口罩放進夾鏈袋裡封好，再丟到有蓋的垃圾桶裡，尤其到醫院看診或探病時更要這麼做。

●丟了口罩之後立刻洗手。

正確使用口罩可以降低從手到口的感染機會，不過除此之外，預防感染最好的方法就是做好個人衛生，尤其是手部清潔，如果手洗不乾淨，一切都是枉然。

正確洗手步驟。

英國國家醫療服務體系NHS建議：

●經常用溫水和香皂洗手，最好洗20秒以上

●儘量避免用手揉眼睛和摳鼻子

●保持健康生活習慣

(中時電子報)