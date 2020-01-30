武漢肺炎疫情延燒，嘉義市政府30日召開嘉義巿疫情應變指揮中心，市長黃敏惠市長親自主持，決議公立幼兒園與國小附屬幼兒園2月3日下周一停課，國中小課輔班與寒假育樂營繼續進行。

黃敏惠表示，2019新型冠狀病毒來勢洶洶，市府於除夕當天已成立應變指揮中心，呼籲民眾不要囤積口罩，現在工廠都已上線，供應量穩定，將口罩留給需要的人。

黃敏惠說，31日起進出醫療院所都要戴口罩，若參加戶外大型活動，儘量減少肢體接觸、多洗手，市府全面啟動防疫，嚴密監控疫情，中央及地方一起來，醫療院所及警消在第一線，裝備不能少，籲請中央全力協助物資的調度。

教育處表示，依《各級學校、幼兒園、實驗教育機構及團體、補習班、兒童課後照顧中心及托育機構因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情開學前後之防護建議及健康管理措施》規定，落實防疫。

考量幼兒抵抗力較弱，為避免群聚感染，自2月3日起公立幼兒園課後留園服務皆暫停；補習班部分，協請補教協會配合協助通報，若學生身體有異狀，請業者依查報表填報，再藉由補教協會通報。

學校集訓活動部分，目前有16間國中小學校將參加全國學生音樂比賽及鄉土歌謠比賽，請學校確實掌握集訓學生的健康情形；國中寒假輔導課程及國小身心障礙學生寒假課後照顧服務專班，如期舉行。

配合中央，消保官即起每日查察8間藥妝店與藥局，消保官表示，藥局藥妝店春節後開工運作，口罩與酒精正常進貨，但一進貨就被搶購一空，店家進貨時間不一定，容易造成市民預期性恐慌，市府將透過管道向經濟部與衛福部反應，讓民眾可以買到口罩。

消防局表示，防疫的整備，包含防護衣及疑似病患的個人防護穿著的教育訓練，已完成，防疫物資，如N95口罩、防護衣、護目鏡皆有備存量，若有不足，將請企業廠商提供。

(中時 )