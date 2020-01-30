企業營運紛受疫情影響；不過，主要生產線在越南、印尼等東南亞地區的國內成衣代工廠儒鴻(1476)、聚陽(1477)及廣越(4438)表示，目前產線都按訂單正常出貨，不受影響。

儒鴻生產基地主要在越南、柬埔寨、泰國、賴索托、印尼；聚陽產線集中在柬埔寨廠、印尼廠、菲律賓廠、越南廠；廣越的產能也集中在越南。

儒鴻越南廠缺工問題，預期在農曆年過後，人力會陸續補齊到位。儒鴻認為，在中美貿戰後，品牌客戶下單趨勢走向集中採購，這有助儒鴻今年的業績成長動能。

市場預期，在前二大客戶下單量的增加，儒鴻今年第一季的營運就會出現成長。

雖然目前產能有4%在中國大陸；不過，聚陽指出，早在疫情發生時就已有準備，產能占比少，已有分散的計畫；加上今年的訂單量成長、新客戶增加，對整體的營運不受影響。

在中國大陸嘉興有廠的廣越指出，大陸各廠歷年本就元宵前後開工、今年本就排2/10、營運跟開工本就不受影響。目前排定的主要客戶出貨期程均按期生產，越南、約旦、羅馬尼亞各廠的生產線正常運作。

(工商 )