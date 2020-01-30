武漢肺炎疫情已影響到西進水泥廠今年的營運，國內水泥龍頭台泥(1101)30日就發出重訊表示，台泥在中國大陸的部分工廠，為減輕疫情影響，將停工至2月9日，因此，此疫情對今年台泥的損益可能有些影響。

台泥目前在中國大陸的生產基地，分布在廣東、廣西、貴州、雲南、江蘇、四川、湖南；台泥已在日前宣布，為配合當地政府政策，主力產區的廣東與廣西，將延後至2月10日開工。

據市場估，台泥2019年的合併營收1228.02億元新台幣，其中超過8成來自中國大陸。而2019年1-3季的稅後淨利177.19億元新台幣，也有八成以上是大陸市場所貢獻。

春節期間雖是水泥廠傳統休窯期，也是生產補庫存的時間；但，水泥業者認為，疫情對大陸市場二月的營運狀況一定會有影響。過去傳統，春節過後，工人陸續上工，基建工程會在開工後一周陸續增加水泥需求。但從今年2月10日開工後，對水泥需求的時間可能已到2月底，預期，整個2月的營運幾乎會「泡湯」。

至於對後續的影響程度，台泥認為，要看2/10開工後疫情是否會受到控制而定。不過，市場指出，此次的疫情，一定會影響台泥今年營運的表現，且預期的衰退的趨勢。

(工商 )