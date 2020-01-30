武漢肺炎疫情升溫，台灣民眾瘋搶醫療用口罩，衛福部自初四開始連續3天到初六，每天釋出600萬片到超商，採1人限買三片口罩的方式應急，統一定價一片8元。對此，消基會認為合理價格應落在4~5元，一片8元實在太貴了。

綜合媒體報導，消基會表示，醫用的口罩換算下來一個的價錢大約落在4~5元，認為這樣的價錢才合理。而便利商店對他們講說，政府批給超商就已經大概7元。

民眾大搶口罩，形成口罩荒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，明日起全數徵用國內口罩工廠生產的一般醫用口罩及外科手術口罩，每日共約400萬片，由指揮中心分配，其中140萬片提供民生需求，260萬片供應醫療或公務防疫及儲備需求。

經濟部次長王美花表示，經濟部會再跟製造、物流及通路業者協調，民生需求由超商、藥妝、藥局、醫材等通路提供，釋出口罩將延續每人一次限買1至3片，價格一片不會超過8元，暫定至2月15日止。

(中時電子報)