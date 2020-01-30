只能望著美景乾瞪眼！歌詩達郵輪公司旗下的郵輪「歌詩達翡翠號」（Costa Smeralda），原定停泊義大利港口奇維塔韋基亞(Civitavecchia)，但因為有來自澳門的女乘客發燒，導致全船6千名遊客都被禁止下船。

一名54歲的澳門婦女因為發高燒，被安置在船上的病房隔離，3名羅馬醫院的醫護人員上船採集樣本，並送往檢測。與她同行的夫婿雖然沒有症狀，但同樣接受檢測並隔離。

歌詩達郵輪在聲明中說，一旦可疑案例出現，船上的醫護人員立刻啟動必要的健康程序，「我們的優先考量，是保證旅客與團隊的健康與平安。」

據義大利媒體報導，這對澳門夫婦上周六先從香港飛往米蘭，再登船參加郵輪之旅。該船在抵達鄰近羅馬的奇維塔韋基亞之前，陸續行經帕爾瑪與馬約卡。奇維塔韋基亞市長表示，在該港的疑似新型冠狀病毒案例「受到嚴密掌控中」。

(中時 )