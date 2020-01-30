瑜伽對身體的好處多多，不只幫助身體舒展、放鬆，讓人找回身心靈的平衡，過去更有研究指出，定期做瑜伽還可幫助降低乳癌患者的身體發炎指數、憂鬱傾向以及疲勞狀況。

研究主持人美國俄亥俄州大學心理學系教授凱蔻格拉瑟（Janice Kiecolt-Glaser）表示，癌友經歷長期折騰的治療後，身體變得很虛弱，甚至60％有睡眠問題。睡得不好，身體發炎指數高，未來癌症復發率也就上升。然而瑜伽可以針對病友身體狀況量身訂做復健運動，幫助病友慢慢適應身體上的限制，也能讓病友復原得更好。

此研究隨機挑選200位乳癌病友分成兩組，年齡介於27～76歲間，所有病友在實驗開始的兩個月前需完成所有手術與放射治療。一組每週練習哈達瑜伽兩次，一次90分鐘，共進行12週；另一組則不做瑜伽，但維持平日的生活。在實驗的開始前、實驗結束與實驗後三個月，分別以問卷調查並抽血分析病友血液中的發炎標記物，如IL-6、TNF-α、IL-1β。

瑜伽的確讓乳癌患者更有活力，也讓病友睡得更好。(圖／pixabay)

實驗結果顯示，乳癌病友在練習瑜伽六個月後，身體發炎指數降低20％、身體疲累指數比另一組的低57％。整體而言，瑜伽的確讓乳癌患者更有活力，也讓病友睡得更好。

因此，不只一般人平時可以瑜伽養生，凱蔻格拉瑟也建議所有乳癌病友將瑜伽放入健身計劃中。

此篇研究發表在《臨床腫瘤期刊（Journal of Clinical Oncology）》。

(中時電子報)