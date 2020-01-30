藝人范瑋琪因不滿禁止出口口罩的政策，在私人臉書公開罵行政院長被網友發現，話題延燒三天，就算多次道歉，依舊無法滅火，黑歷史更被一一挖出，如今就連各界專家都出來撻伐，知名兩性作家就要大家小心身邊的各種「范瑋琪」。

欣西亞在粉專上寫下：「多數的人詫異：這私底下的她，怎麼跟檯面上的人設不同款？她與昔日同窗兼好友張韶涵之間的心結，多少流露出「人前手牽手，人後下毒手」的氛圍，然後是聲稱自己學歷是哈佛高材生，結果只落個哈佛社區大學，雖然她推說是經紀公司對外放話的，但自個兒沒否認，也在節目訪談中大方承認，擺明說謊則是不爭的事實。

欣西亞要大家好好檢視身旁的朋友。（圖／欣西亞提供）

後來針對閨密梁靜茹的婚姻，她又對記者爆「2年前就知婚變」，讓梁靜茹處境顯得尷尬...種種，我要語重心長和大家說一句：『趕快檢查自己身邊有沒有這樣的女朋友』，如果有，趁著過年大掃除，趕快和消極一起掰」。

她認為「這次事件，有些粉絲留言說她變了，怎麼不是當初的范范？也有些人覺得是她急於捧中共LP，也開始迷失了起來，但我倒覺得這就是她的真面目，只是意外被大家發現罷了。路遙知馬力，日久見人心。這也為咱們自己上了一課，無論如何，都必須做個『表裡如一』的人，因為刻意營造和包裝的形象，演起來也許過癮，卻會讓你活得比別人都累。最後，聰明是種天賦，但善良，始終是一種選擇。」。

(中時電子報)