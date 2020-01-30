日本厚生勞動省30日晚間宣布，日本三重縣及京都市各出現感染新型冠狀病毒武漢肺炎的患者，使確診病例增加到13例。

三重縣的50多歲男性12月24日至1月13日曾去武漢市，返日後並沒有出現任何症狀，直到25、26日突然發燒到38度，27日被救護車送往三重縣的醫院就診，當時並沒有診斷出肺炎，並且讓他返家靜養，直到28日發燒到39度，29日再赴醫院看病才被確診為武漢肺炎。

住在京都市的20多歲中國女留學生1月也曾去武漢，30日晚間被確診感染新型冠狀病毒。

此外，搭日本第2班撤僑包機返國的210名日僑當中，有13人因有發燒等症狀而在羽田機場即被救護車送往東京的醫療機構，另有13人在國立國際醫療研究中心接受病毒檢測後，被送往東京都內醫院住院，使第2班包機的住院日僑人數增加到26人。

搭同一班包機的其餘日僑被安排到各地住宿設施進行2周的隔離。

(中時電子報)