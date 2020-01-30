Alana外型亮麗。（晴雅數位傳播提供）

Alana為旅遊節目上山下海，挑戰許多不可能的任務。（晴雅數位傳播提供）

Alana（右）為旅遊節目上山下海，挑戰許多不可能的任務。（晴雅數位傳播提供）

Alana（左二）主持旅遊節目獲國際獎項肯定。（晴雅數位傳播提供）

28歲、台美混血的鄭雅文（Alana）以主持的《Follow Alana愛遊世界—澳洲篇》節目打敗亞洲各國競爭對手，1月初在菲律賓馬尼拉舉辦的第24屆亞洲電視大獎（Asia Television Awards）勇奪最佳娛樂節目主持人獎，這是她繼去年入圍金鐘獎生活風格節目主持人獎後，首次以優質台灣原創旅遊節目獲得國際獎項榮譽，帶給台灣製作團隊極大鼓勵。

Alana一出生雙耳便有重度聽損，2歲半時於澳洲進行電子耳植入手術，在家人耐心陪伴及長年口語訓練，她不僅能說一口流利英文，主持旅遊節目《Follow Alana愛遊世界》更是表現傑出，總是在鏡頭前自信露出電子耳。她成為這個產業裡的聽損人士代表人物，進而鼓勵聽損人士，以不自我設限的樂觀態度鼓勵困境中的人，是她躍上螢幕的初衷。

Alana的特殊成長經歷沒有人可以學習或參考，透過主持旅遊節目《Follow Alana愛遊世界》的機會，因此可以更廣闊的與更多不同領域的人交流，聽他們說出內心想法，在主持工作中能與許多不同的人接觸這件事，讓Alana有更多不同思考。

Alana希望能透過節目成為那些 「與其他不一樣的人們」學習或是啟發，幫助聽損人士外，甚至可以幫助到社會大眾。 她常在自己的社群網站「Follow Alana」正向分享：「不要停止嘗試改變，面對不喜歡的環境或是狀況，不要忘了永遠都有一個方式還沒試過，要成為那個改變的人而不是抱怨的人。」

對學習新事物充滿熱情的Alana，特別關懷動物和環保，她積極參與公眾演說、主持公益活動，努力推動以她為名的「雅文基金會」所倡議的聽損兒童福利，希望能以自身罕見而不框限自己的經驗，為許多正為聽損而苦的家庭們灌入一股安定正能量，期許在未來的挑戰及冒險中，認識更多有趣的人事物。

Alana為《愛遊世界—澳洲篇》上山下海，走訪澳洲大堡礁、原始熱帶雨林、夢幻沙洲摩頓島等景點，更近距離與無尾熊、袋鼠等動物接觸，完整記錄澳洲生態及當地人與自然和諧共存的智慧。

第6季《Follow Alana愛遊世界-瑞士之旅》則拜訪阿爾卑斯山的少女 – 海蒂的故鄉，搭乘經典的冰河快車穿梭於歐洲鄉村的山谷平原間，享受與瑞士國寶 – 聖伯納犬散步山丘的時光。相關訊息可至YouTube、IG、臉書搜尋「Follow Alana」。

(中時 )