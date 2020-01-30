美國總統川普29日簽署了美墨加貿易協定（USMCA）！這除了兌現他在競選期間承諾要重塑北美貿易歸責，還聲稱過去傷害美國經濟的北美自由貿易協定（NAFTA）噩夢終於可以結束。

目前墨西哥與美國都已簽署USMCA，只剩下加拿大還未簽訂。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）接受電台訪問時指出，加國國會預料未來數周就會通過協定。只要加國一批准，USMCA就可立即生效。

川普在白宮南草坪舉行的戶外簽署儀式上表示：「今日，我們終於結束NAFTA噩夢，並使全新的美墨加貿易協定成為法律。」他過去曾談到，當初促使他參選2016年總統大選的其中一項原因，就是擔憂NAFTA導致美國製造業工作機會外流。

川普還誇口說USMC生效後，將讓美國國內生產毛額（GDP）增加1.2％，不過他並沒有引述特定報告。美國貿易代表署日前發布報告指出，汽車業將可因該協定受惠，預料可創造7.6萬個工作機會，其中包括汽車零組件生產。

然而美國國際貿易委員會的看法就顯得相對保守。它先前預估USMCA在長期可能僅協助美國GDP增長0.35％。它解釋雖然該協定使關鍵產業的貿易政策不確定性大幅降低，但對汽車業前景好壞依然不明，因為零組件生產雖然將獲提振，但同時也令汽車售價上漲。

(工商 )