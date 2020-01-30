蔡英文總統今天針對武漢肺炎表示我方行有餘力下，願意提供對岸必要協助。前總統馬英九對此表達肯定，他肯定蔡總統願意伸出援手的態度，呼籲兩岸可在過去所簽署的《醫藥衛生合作協議》之基礎上，進一步合作防疫，以維護兩岸人民健康，防止疫情擴散。

馬前總統辦公室表示，兩岸於2010年簽署的醫藥衛生協議，內容就包括「傳染病防治」，雙方可就影響兩岸人民健康之傳染病的檢疫與防疫、資訊交換與通報、重大傳染病疫情處置、疫苗研發及其他事項，進行交流與合作。

馬辦指出，2013年大陸出現H7N9流感確診病例後，我方即收到陸方通報疫情資訊，並派遣專家到對岸瞭解疫情，隨後更獲得陸方提供的H7N9流感病毒株，用於檢驗及相關研發工作。兩岸合作防疫有前例可循，蔡總統可採納賴清德副總統當選人的建議，義不容辭協助對岸解決嚴重疫情。馬也建議，蔡總統可主動向對岸傳達協助的意願，雙方在醫藥衛生協議的基礎上，共同防治武漢肺炎。

馬辦強調，面對疾病的威脅，民眾的生命無價，防疫不該有政治考量，若我方願意伸出援手，中國大陸也應有善意回應，呼籲雙方摒棄成見與意識形態，切勿錯失兩岸和解合作的契機。同時也呼籲，中國大陸能「將心比心」，用善意擊破疫病所築起的屏障，比照歐美日韓澳等國的處理模式，同意我方以包機接回滯留武漢的3百多名臺灣民眾，讓他們可以早日回臺與家人團聚。

(中時 )