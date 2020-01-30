武漢肺炎侵臺，引發口罩搶購潮，有民眾抱怨口罩買不到跟價格過高。對此，公平交易委員會表示，每天都會派人稽查，一旦有違法就移送法辦；另外，因適逢年假廠商停工，日前政府宣布每人限購3片口罩措施，將實施到2月15日，藉此緩解口罩缺貨狀況。

武漢肺炎疫情蔓延，全臺搶購引發「口罩荒」，今多數口罩廠商已恢復正常生產，口罩產能由年節期間的每日93萬副，提高到400萬副。受到疫情衝擊，導致口罩需求大增，民眾仍憂慮買不到口罩，或是出現囤積和價格狂漲的情況。

台灣口罩日產能回到每日近400萬副，亂喊價罰5000萬。（圖／報系資料照）

對此，公平交易委員會彭紹瑾副主任委員表示，每天都有派人稽查，不能有囤積和高價銷售，一旦有違法就移送檢調；若是聯合共同決價格數量、對象或地區，可依照《公平法》第40條可開罰10萬到5000萬元，若不改善，可以刑法處3年以下有期徒刑，相關消費爭議都可撥1950專線反映。

另外，行政院和總統府今天均表示將啟動口罩徵用，徵用後將統一調度，每日400萬副起跳。這也意味目前市面上各通路，已不會有整盒口罩再釋出。經濟部表示，衛福部將發徵用口罩公文，對象是醫療口罩及外科口罩，目前每日徵用的400萬副口罩將先分配予醫療、公務使用，接著向超商或衛福部指定藥局、藥妝等特定通路釋出。

至於一次能夠買多少片口罩? 經濟部傍晚表示，目前仍維持每人限購3片的政策，由於徵用口罩預計到2月15日，因此限購政策也會維持到當天，再視狀況滾動檢討；而對外界批評近日超商口罩每副8元價格太貴，經濟部也表示將下修，目前正在與業者討論中。

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(中時電子報)