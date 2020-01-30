中央流行疫情指揮中心，今（30）晚間再度招開記者會指出，我國再度確診醫位武漢肺炎病患，是全台第9例，同時也是本土感染第2例。記者會表示，患者是夫傳妻的家庭群聚感染，但離奇的是，患者丈夫自武漢返台時，卻沒被診斷出新型冠狀病毒，令網友錯愕，是否這正意味著「超級傳播者」已出現？據抗SARS專家鐘南山表示，目前不認為有這種情形，但未來還很難說。

今聞武漢肺炎確診又增加1例，民眾又再度激起討論，由於已經是第2例本土感染，且都為家庭群聚感染。網友認為，自陸返台的國人應集中隔離14天，他表示，「目前病毒據了解，會飛沫傳染，也會接觸傳染，要住在一起的人完全不接觸比較難，何況是枕邊人」。

今聞武漢肺炎確診又增加1例，是全台第9例，同時也是本土感染第2例，民眾又再度激起討論。（圖摘自PTT）

尤其令網友認為最吊詭的是，指揮中心記者會上說，第9例是由武漢返台的丈夫傳染，但是他當時卻無任何明顯呼吸道症狀，僅被醫診斷出感冒，透過群聚感染給妻子後，經過數天後自己痊癒。這意味著，新型冠狀病毒的隱藏性極高，竟然可以不表現出症狀，同時具傳染力。

PTT網友就指出，從另一個角度看，此病毒完全能夠與人類共存，讓患者成為「可以移動但無法偵測」的「超級傳播者」，就像大陸已發生1人同時感染周遭14人的案例。令網友擔心的是，未來恐出現其他的超級傳播者，那麼病毒恐無法根絕，最終大多數人都可能感染到肺炎……。

超級傳播者真的存在嗎？大陸國家衛健委高級別專家組組長、抗SARS專家鐘南山受《新華社》專訪時表示，超級傳播者指病毒適應宿主後快速生長，讓易感病的人成為超級傳播者，能夠短時間內將疫情擴散，不只是周遭的人，而是「一代、一代地傳」，目前只有一人傳給多人的案例，但光這樣還不能被稱為超級傳播者，鐘南山認為，此情況尚未發生，但未來發展，還很難說。

(中時電子報)