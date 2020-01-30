人安基金會桃園平安站管控入站街友，到站即會量額溫確認有無發燒。(蔡依珍攝)

開工日寒流來襲，氣象局發布低溫特報，全台有7縣市亮起非常寒冷的橙色燈號，其中平地最低溫出現在桃園大溪僅有5.1度，桃園市長鄭文燦特別到街友外展服務中心訪視，工作人員希望募集口罩、酒精等防疫用品，呼籲善心人士樂捐，避免街角成為防疫死角。

因應寒流來襲，鄭文燦前往桃園市街友外展服務中心，訪視街友及關懷服務街友社工人員，除了幫忙分送熱薑湯驅寒，也親自發放「桃園福」御守福袋，祝福大家新年快樂，福氣滿滿。

社會局長鄭貴華表示，街友外展服務中心主要服務內容為關懷訪視，協助街友就醫就業，讓街友能夠穩定生活，呼籲市民朋友如發現露宿街友，可協助勸導前往街友外展服務中心、人安基金會桃園平安站、中壢平安站等收容所避寒，若有發現街友或市民朋友受寒路倒情事，也請立即撥打119通報，以利進行救護，讓桃園弱勢民眾順利度過寒冬，開心過好年。

人安基金會桃園平安站長陳志偉說，桃園及中壢每天各有60和40人共餐，因街友平時多露宿街頭、身體虛弱，擔心他們若因病進出醫院易被感染，坦言跑了幾家藥局都撲空或限額，一般民眾購買都有困難遑論街友。

「窮苦人連吃飯都有困難！」陳志偉說，預防勝於治療，體溫測量、乾洗手的消毒，從小地方的注意，也許就不用花大錢治病，以桃園來說平均每天要100個口罩、1瓶酒精，希望能對外募集外科醫療口罩、酒精型乾洗手、藥皂、漂白水、橡膠手套、一站一支額溫槍(全台23站)，讓街角不要成為防疫的死角。

(中時 )