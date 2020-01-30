賀歲檔唯一華語動作電影《肥龍過江》，由甄子丹主演與監製，並由他的弟子谷垣健治執導，聯手打造出一部重量級動作喜劇，「宇宙最強」甄子丹果然是票房保證，在過年7天假期，開出破千萬票房，成為華語電影在賀歲檔的票房冠軍，成績亮眼。

甄子丹告別《葉問》系列後，挑戰動喜劇，特別找到與他默契十足的谷垣一起合作，甄說：「谷垣是日本第一的動作導演，《肥龍過江》要到日本拍，不如就請他當導演。」兩人從1995相識，谷垣便進入甄家班從替身做起，25年後晉升為導演。

兩人聯手設計讓甄子丹化身為120公斤的胖警探，但武打的身手，甚至耍起雙截棍，都帶著李小龍的風格，再加上笑料不斷，讓電影充滿歡樂，甄表示：「胖子只要身手依舊靈活，打起來一樣好看。」

所有參與的演員周勵淇、張繼聰都表示因甄子丹在現場非常投入，也帶動全劇組都極有向心力，谷垣也說電影中甄子丹呈現出的力度與招式要能完全透過鏡頭呈現在大銀幕，真的花了許多時間及人力才能達成目標。電影上映中。

(中時 )