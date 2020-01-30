2020台北燈節將在2月8日元宵節當天於台北東、西區登場，8日開幕當天西門主展演區主舞台，將邀請「國民姊夫」EXILE成員AKIRA擔任表演嘉賓，他將率領EXPG STUDIO TAIPEI舞者，與未來性十足的培訓團體MAGMA，共同在台北燈節開幕式中演出。

AKIRA是日本知名唱跳樂團EXILE放浪兄弟的主要成員之一，去年他與台灣人心中永遠的女神「志玲姊姊」林志玲結婚後，在台知名度大增，馬上成為台灣人的「國民姊夫」，這次台北燈節特別邀請他在開幕式演出，他也很阿莎力的答應，抽出他在各地巡迴演出工作的空檔來到台灣，成為2020台北燈節的開幕表演嘉賓。

台北市政府觀光傳播局局長劉奕霆表示，這場2020台北燈節開幕特別演出，AKIRA將親自帶領來自日本的LED DANCERS與EXPG STUDIO TAIPEI的成人學員與兒童學員一同帶來舞蹈演出，整場表演將以組曲方式，音樂以EXILE放浪兄弟的歌曲，加上經紀公司LDH旗下其他日本藝人歌曲共同串連而成，整段演出舞者將多達40人，舞台規格也超過過去台北燈節規模。

EXPG STUDIO TAIPEI的培訓團體MAGMA將與AKIRA於台北燈節開幕當天共同演出。（觀傳局提供）

而同場共同演出的還有EXPG STUDIO TAIPEI的培訓團體MAGMA，由兩位主唱SEAN、ALAN及4位舞者MT、JUN、ANDY、RICH組成的唱跳團體MAGMA，該團於2016年開始展開對外表演活動，除了在台灣的各種演出經驗，兩位主唱SEAN與ALAN在2017年前往日本參加歌唱比賽「EXILE Presents VOCAL BATTLE AUDITION 5」，從3萬人的比賽中脫穎而出打進最終決選；而4位舞者連續多年參與EXILE放浪兄弟、三代目J Soul Brothers等日本知名藝人巡迴演唱會伴舞演出，也在GENERATIONS放浪新世代、三代目J Soul Brothers主唱登坂廣臣台灣演唱會中擔任伴舞演出。

EXILE AKIRA預定在2月8日台北燈節開幕當天抵達台北與舞者群會合，並在晚間開幕式演出，也邀請喜愛EXILE AKIRA的粉絲們到現場，為「國民姊夫」與舞者們應援加油。2020台北燈節開幕式將在2月8日晚間6點30分，在西區主展演區主舞台，與東區主展演區連線舉行，在西門主舞台，除了AKIRA率領的舞團演出，還有福爾摩沙FOCA馬戲團演出，以及主燈秀點燈儀式等等。

觀傳局局長劉奕霆表示，由於燈節期間人潮眾多，建議屆時參與燈節活動的市民朋友與遊客，觀賞燈區與活動時佩戴口罩，並注意手部衛生、勤洗手，也籲請有呼吸道症狀之民眾，落實自主管理，勿參加燈節等大型活動，避免近距離接觸之風險。

(中時 )