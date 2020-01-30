新北市中和區環河西路三段某鐵皮工廠今（30日）晚間9時許驚傳火警，火舌從一樓開始延燒，瞬間吞噬一樓工廠，消防局獲報出動162名消防人員、各式車輛46部前往搶救，火勢於20分鐘內被控制，燒毀面積約150坪，現場無人員受困，詳細起火原因待進一步釐清。

(中時 )