中和鐵皮工廠火警 燒毀約150坪 22:042020/01/30 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市中和區環河西路三段某鐵皮工廠今（30日）晚間9時許驚傳火警。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區環河西路三段某鐵皮工廠今（30日）晚間9時許驚傳火警，火舌從一樓開始延燒，瞬間吞噬一樓工廠，消防局獲報出動162名消防人員、各式車輛46部前往搶救，火勢於20分鐘內被控制，燒毀面積約150坪，現場無人員受困，詳細起火原因待進一步釐清。 (中時 ) #工廠 #火警 #人員 #消防局 #中和區 也許您會感興趣 推薦閱讀 比任正非還霸氣大陸老闆 歐巴馬為他拍紀錄片 10:012020/01/26 財經 逛吃北捷環狀線（上） 新店─中和篇 04:462020/01/26 旅遊 「致敬前線醫護人員」挨轟 歐陽娜娜遭嗆：這才是高危 07:492020/01/26 娛樂 24公尺長鬚鯨身亡台東海灘 研究人員查死因 12:112020/01/26 社會 美駐巴格達使館被炸 撤傷者與人員 05:532020/01/27 國際 初三搶口罩 田中口罩觀光工廠人潮擠爆 12:042020/01/27 生活 台中年初四住宅火警 沙鹿1獨居婦死亡 10:312020/01/28 社會 淡水小吃店開工就遇火警 幸無人受困 13:542020/01/28 社會 湖北確診超過3千5百例 增援21支醫療隊 11:322020/01/29 兩岸 竹南分局海口派出所旁公廁火警 13:072020/01/29 社會 社會熱門新聞 前進再前進 人妻廚房偷吃小王狂練刺槍術 - 社會 夫返家驚見老婆裸睡曬鮑魚 「異常」裝扮綠了頂 - 社會 豪放女求復合不手軟 張嘴「吹答滴」直搗深喉嚨 - 社會 老公越南遠水救不了人妻找小王滅慾火 - 社會 嚇死人！男高捷車廂：「我從武漢回來」 乘客驚逃 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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