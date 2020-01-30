中央氣象局表示，今天入夜至明天(31)清晨由於寒流持續影響，加上輻射冷卻效應明顯，各地氣溫偏低，低溫僅8至10度，尤其嘉義以北及花東縱谷局部地區有機會下探至6度以下的低溫，提醒民眾千萬要注意保暖。

氣象局預報員陳伊秀表示，明天白天中部以北、宜蘭及花蓮16到18度，南部及台東約20-22度，中南部日夜溫差達10度以上，需要特別留意。

陳伊秀指出，明天除了花東有零星短暫雨機率外，各地大多為晴到多雲的天氣，特別提醒，夜裡清晨各地氣溫偏低，大家要做好保暖工作以外，使用瓦斯、熱水器請維持通風避免一氧化碳中毒，有心血管疾病、高血壓或較年長的民眾，更要注意低溫帶來的影響，農作物及水產養殖業請注意寒害。

未來一周天氣趨勢，周日(2)周一(3)寒流逐漸減弱，白天氣溫逐漸回升，北部及宜花約21-23度，其他地區約24-25度，天氣方面，各地大多為多雲到晴，只有花東偶有局部短暫雨。

周二(4)至下周四(6)另一波東北季風南下，迎風面的北部、東半部地區及中南部山區轉為多雲偶陣雨，中南部地區仍為多雲到晴。

周五(7)至周日(9)以偏東北風或東風的環境場為主，迎風面東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

環保署空氣品質預報顯示，今晚西北風已經挾帶境外污染物來到台灣，桃園以北目前有16個空品監測站顯示「橘色提醒」等級，明天西半部仍然受境外污染物影響，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級，雲嘉南及高屏空品區局部地區因位處背風處短時間可能達「橘色提醒 」等級。

(中時 )