青春就是會長青春痘，大一點就會好？貼撒隆巴斯能治療痘痘？12-25歲有高達85％的受到不同程度痤瘡困擾，痤瘡甚至影響身心及社交，符合世界衛生組織定義「慢性病」！最近武漢肺炎疫情蔓延，民眾口罩不離身，可能讓滿臉痘花情況加劇，醫生提醒，痤瘡雖常見卻常被忽略治療的重要，早期治療的重要性。

奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師鄭百珊指出，門診遇到最年輕前來求診的民眾年僅11歲，更常見拖到滿臉爛痘才來求診，痤瘡是最常見皮膚病之一，卻也是病人最常憑藉個人經驗或網路資訊而亂處理的疾病，因此，如未能盡早治療，嚴重痤瘡往往會在臉上留下難以抹滅的痕跡，早期接受專業治療，才能讓青春不留疤。

她也提到，除了一般痤瘡，還有少部分的人是內分泌問題、遺傳性疾病、藥物使用、環境暴露或不適當的化妝品使用等所致，而以痤瘡作為其臨床表現，事實上，臨床上有一些皮膚疾病表現讓人誤以為是痤瘡，例如丘疹膿皰型酒糟、皮膚蠕形蟎蟲毛囊炎、糠秕孢子菌性毛囊炎等，其中，皮膚蠕形蟎蟲毛囊炎，是蟎蟲導致，如果反覆復發或擦了含有抗生素的藥膏仍沒好，建議尋求皮膚科醫師鑑別診斷。

最近因為武漢肺炎疫情升溫，不少民眾口罩不離身，她也特別提醒，若本來就容易長痘痘的話，若戴一整天就要注重局部清潔，若是上妝可能易卡粉，增加長痘痘風險，或是本來已經有痘痘的人要小心避免痘痘膚況惡化。

(中時 )