姜姓男子6年前到桃園一間彩券行，偽稱可以幫忙申請彩券行的牌照，騙走10萬元即逃逸無蹤，姜男誤以為事過境遷，29日再度上門買彩券，老闆一眼就認出氣了6年的犯嫌，報警逮人，姜男被依詐欺罪嫌送辦。

桃園警察分局中路派出所29日1時40分許，接獲轄內某彩券行報案，表示發現詐騙嫌犯，請警方派員協助處理。

男騙走彩券行10萬元 6年後上門買彩券被認出。（蔡依珍傳真）

員警趕抵現場，彩券行老闆娘表示60歲的姜男2014年5月份，向她表示認識彩券公司的人，可以幫忙申請彩券行的牌照，她不疑有他，前後交付10萬元，姜男為取得信任，開了一張支票當抵押，隨即失去音訊。

老闆娘苦等不到姜男，發現姜男失聯，懊惱不已，之後經同業告知，有許多業者都被姜男以相同手法詐騙，更加氣憤，孰料姜男29日竟自己送上門，到店內來買彩券，她一眼就認出來，馬上向警方報案，姜男辯稱他是幫忙抽牌照，但是沒抽到，沒有要詐騙的意思，警方依法移請偵辦。

(中時 )