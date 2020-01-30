台灣電影再次發光！張作驥第9部電影《那個我最親愛的陌生人》入選2020鹿特丹影展「大銀幕競賽」單元，29日晚在荷蘭鹿特丹舉行國際首映。張作驥1997年曾以首部電影《忠仔》在此大放光采，23年後再以《陌生人》重遊，讓他既開心卻也不勝唏噓。

《陌生人》獲鹿特丹影展重視，被安排在有著超級巨幕的IMAX廳放映，片中「台南四草綠色河道」及「九份山海美麗風光」宛若咫尺，讓人十分驚艷，有趣的是，該片除讓荷蘭觀眾「非常感動」紛紛表達喜愛外，許多青年導演包括去年入選鹿特丹競賽的《小玩意》荷蘭導演王洪飛，以及入選過坎城影展的荷蘭籍華裔導演胡復平，也都熱烈來跟張作驥取經，胡復平更特別向張作驥致意，當年《黑暗之光》讓他看得淚流滿面，是他成為電影導演的最重要關鍵，讓張作驥苦笑說自己「害人不淺」。

這部由張作驥執導的台灣電影《陌生人》，是本屆鹿特丹影展「大銀幕競賽」唯一獲選的亞洲電影，將與其他來自匈牙利、阿根廷、法國、美國、英國、葡萄牙、丹麥及巴西等8國、共9部影片，一起角逐獎金3萬歐元，並獲取在荷蘭上映及發行的機會

《陌生人》演員李夢之前因大陸的金馬禁令，無法來台一睹電影風采，昨晚她跟全場觀眾一起看自己演出，並出席映後Q&A，李夢在片中飾演「出獄女兒」，為演出該角色，還曾滯台2個半月、專心「探監」，實地感受台灣女受刑人獄中及出獄後生活。

張作驥隔23年重回發跡地鹿特丹影展。（海鵬提供）

這是李夢第一次跟台灣導演合作，而張作驥拍片的「純粹」，最是讓她印象深刻，有趣的是，當張作驥被問到「如何融合專業演員與素人演員的演出」時，卻爆料李夢一跟素人演員對戲就會當場傻住，演技瞬間忘得一乾二淨，反而更能融入劇中。自鹿特丹發跡，走過威尼斯、柏林的張作驥，23年後再重遊「起家地」，他雖感嘆自己變老了，但看到影展變更茁壯，也勉勵自己要更加油。2020鹿特丹影展「大銀幕競賽」將於台灣時間2月1日頒發。

(中時 )