范瑋琪（范范）在臉書飆罵行政院長蘇貞昌「狗官」，儘管發文道歉，網友飆罵仍排山倒海而來。曾跟S幫有恩怨的周玉蔻連日來補刀，左插范范，右捅汪小菲，今質疑汪小菲買上萬口罩是否囤積，但立馬被汪小菲打臉，汪親上火線回應：「口罩是10天前買，東西到了就發光，何來囤積？」

周玉蔻今左酸范范「哈佛女？哈囉啦！」還自詡多年前就看清真相，揶揄范范當年的學歷爭議：「正港哈佛蔻姐姐早早就拆穿了啦」，並發文嗆S幫「一群假掰貨」，右則猛插大S老公汪小菲，質疑汪捐1 萬個醫療級防護口罩有囤積之嫌。

周玉蔻與S幫其實恩怨已久，當年她在政論節目《2100週末開講》批評黑人陳建州的公益潮T是為節稅與利益，痛斥「假愛心真詐財」，黑范夫妻好友小S當時氣到打電話大罵周玉蔻是「邪惡」。

周玉蔻今表示，范瑋琪不只要為這件事（口罩）道歉，還要為欺世盜名道歉，還補刀汪小菲「...大S的先生送1萬個口罩，合法嗎？是不是囤積來的？別人只能買3個，他們1萬個怎麼來的？」

汪小菲晚間提出3點回應：「1.我提前10天就訂了，那時根本沒人買，產量充足，而且我們有酒店，有員工和很多客人，今天口罩才到就發出去了，何來囤積之說？2.我本來訂的口罩都是給我們員工和客人用，現在不需要那麼多了，捐給左鄰右舍有問題嗎？3. 囤積的意思是買來放著，然後發財，我們當天就都捐出去了。」

汪小菲批評，「這種人（周玉蔻）在這個時候說這種風涼話，只是給大家的善心潑涼水，給這個社會增加負能量，除了出一張厲齒獠牙，她為這個社會做什麼了？」據查，汪把5000個口罩放在S Hotel供員工和客人免費使用，另5000個則拜託里長捐給附近的鄰居：「遠親近鄰都是一家人，臺北也是我半個家，做點力所能及的事。」

(中時 )