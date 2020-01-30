大陸武漢肺炎確診與死亡人數不斷增加，引發投資人擔憂加劇，資金紛紛湧向避險貨幣日圓。日圓兌美元匯率周四盤中揚升0.1％，報108.9日圓兌一美元，接近上周觸及的三周新高108.73日圓。儘管日圓兌美元本月迄今累計貶值0.3％，但兌歐元升值1.6％，兌澳元強升3.9％。

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