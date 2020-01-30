武漢肺炎病例持續增加 避險資產日圓上漲 23:282020/01/30 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸武漢肺炎確診與死亡人數不斷增加，引發投資人擔憂加劇，資金紛紛湧向避險貨幣日圓。日圓兌美元匯率周四盤中揚升0.1％，報108.9日圓兌一美元，接近上周觸及的三周新高108.73日圓。儘管日圓兌美元本月迄今累計貶值0.3％，但兌歐元升值1.6％，兌澳元強升3.9％。 (工商 ) #日圓 #一美元 #武漢肺炎 #避險資產 #大陸武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》澎湖傳疑似感染武漢肺炎 4人送入三總負壓病房隔離 01:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》加拿大淪陷！確認首起武漢肺炎病例 07:232020/01/26 國際 半夜直擊武漢急診！治療氛圍出乎意料 08:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》武漢肺炎傳播速若未減 專家點出疫情擴大時間點 09:372020/01/26 國際 2020武漢風暴》新加坡確診第4起武漢肺炎病例 09:472020/01/26 國際 2020武漢風暴》恐為超級傳播者！韓國現第3起武漢肺炎病例 10:232020/01/26 國際 大陸疾控中心著手研發武漢肺炎疫苗 13:012020/01/26 生活 武漢肺炎肆虐 劉德華三度取消開唱PO文致歉 14:262020/01/26 娛樂 武漢肺炎／武漢肺炎拉警報 金門馬拉松急喊卡衝擊旅遊業 12:492020/01/27 社會 武漢肺炎／武漢肺炎死亡達106人 WHO秘書長至北京研商 12:572020/01/28 兩岸 財經熱門新聞 鴻海陸iPhone廠陷疫區 專家驚爆大危機 - 財經 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 財經 政府基金裝死？台股暴殺696點 史上最慘 - 財經 - 工商 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 是你嗎？在小七買10元報紙 幸運中千萬發票大獎 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。