紐約西德州原油3月期貨價30日盤中下跌1.61％，每桶報52.47美元，而倫敦布蘭特3月期油下跌1.71％，每桶報58.79美元。由於武漢肺炎疫情延燒，市場擔憂全球最大原油進口國大陸需求恐受波及，加上美國上周原油庫存增加350萬桶超乎預期，導致油價近來暴跌，促使石油輸出國家組織（OPEC）考慮將3月減產會議提前至2月，希望能維持油市平衡。

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