油價跌跌不休 OPEC擬提前減產會議 22:582020/01/30 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 紐約西德州原油3月期貨價30日盤中下跌1.61％，每桶報52.47美元，而倫敦布蘭特3月期油下跌1.71％，每桶報58.79美元。由於武漢肺炎疫情延燒，市場擔憂全球最大原油進口國大陸需求恐受波及，加上美國上周原油庫存增加350萬桶超乎預期，導致油價近來暴跌，促使石油輸出國家組織（OPEC）考慮將3月減產會議提前至2月，希望能維持油市平衡。 (工商 ) #油價 #OPEC #減產 #每桶 #提前 也許您會感興趣 推薦閱讀 湖北團陸續離台 旅陸團也提前返台 19:482020/01/26 社會 重慶南路高架橋提前七小時通車 11:502020/01/27 生活 重慶南路高架橋閃電拆除上午通車 提前7小時完工 18:212020/01/27 生活 醫材觀光工廠今開館 口罩熱賣到提前休館 19:022020/01/27 社會 口罩大廠提前收假趕工 民眾凌晨排隊大讚：超佛心！ 13:062020/01/28 生活 賴清德中和廣濟宮發紅包 民眾提前3小時排隊 12:582020/01/28 政治 台南口罩工廠提前開工 年後日產量達85萬片 14:432020/01/28 生活 觀光口罩工廠提前開工 民眾瘋狂掃貨超誇張 15:052020/01/28 生活 2020武漢風暴》傳OPEC延長減產 油價續漲 19:062020/01/29 財經 車潮提前北返 僅國五小壅塞 04:102020/01/30 地方新聞 財經熱門新聞 鴻海陸iPhone廠陷疫區 專家驚爆大危機 - 即時 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 即時 政府基金裝死？台股暴殺696點 史上最慘 - 財經 - 工商 是你嗎？在小七買10元報紙 幸運中千萬發票大獎 - 財經 - 工商 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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