韓股Kospi指數30日大跌1.71％或37.28點，報2,148點，創下去年12月12日以來收盤新低。由於中國大陸武漢肺炎疫情擴散引發市場恐慌，加上半導體龍頭企業三星警告晶片需求成長恐受限，導致韓股周四應聲走跌。Kospi指數今年迄今累計下跌約2.26％，但過去30個交易日以來累計上漲3.8％。

(工商 )