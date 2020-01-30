武漢肺炎疫情引恐慌 韓股創7周新低 22:582020/01/30 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓股Kospi指數30日大跌1.71％或37.28點，報2,148點，創下去年12月12日以來收盤新低。由於中國大陸武漢肺炎疫情擴散引發市場恐慌，加上半導體龍頭企業三星警告晶片需求成長恐受限，導致韓股周四應聲走跌。Kospi指數今年迄今累計下跌約2.26％，但過去30個交易日以來累計上漲3.8％。 (工商 ) #韓股 #武漢肺炎疫情 #Kospi #指數 #新低 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎疫情擴大 華航緊急宣布取消30航班 18:482020/01/26 生活 武漢肺炎疫情延燒 日股收盤重挫逾2％ 17:472020/01/27 國際 因應武漢肺炎疫情 華航改發餐盒 17:112020/01/27 生活 武漢肺炎疫情嚴峻 柯市府下令第一線人員戴口罩 18:222020/01/27 政治 不因武漢肺炎疫情暫緩連署 二階段罷韓行動起跑 15:432020/01/28 政治 武漢肺炎疫情評估 WHO總幹事：不主張撤僑 不必過度反應 16:222020/01/28 兩岸 2020武漢風暴》武漢肺炎疫情擴大 美股大跌、金價走堅 21:302020/01/28 財經 因應武漢肺炎疫情 高巿府宣布取消新春團拜 23:172020/01/28 政治 對武漢肺炎疫情較樂觀 國際油價上揚 07:192020/01/29 國際 武漢肺炎 柏文健身強化通風換氣設備 21:012020/01/29 財經 財經熱門新聞 鴻海陸iPhone廠陷疫區 專家驚爆大危機 - 財經 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 財經 政府基金裝死？台股暴殺696點 史上最慘 - 財經 - 工商 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 肺炎疫情來亂 長榮航、華航嚇趴 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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