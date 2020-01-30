超商口罩每人限購3片。（資料照／衛生局提供／謝明俊苗栗傳真）

武漢肺炎侵臺，引發口罩搶購潮，有民眾抱怨口罩買不到跟價格過高。日前政府宣布每人限購3片口罩措施，將實施到2月15日，藉此緩解口罩缺貨狀況。經濟部今也宣布口罩價錢下修，至2月1日起將降為每片6元、3片18元。會先分配醫療、公務使用、每日140萬；向超商或醫療院所附近藥局、藥妝釋出260萬片。

經濟部說明，過年期間，由於年假期間，物流、廠商等人力成本都較平時高。以物流業者為例，緊急召回駕駛的加班費都較平日翻倍，因此定價一片8元。目前年假已結束，經過與通路商、物流商、製造商的協調後，2月1日開始，售價會調降為每片6元。未來恢復市場正常供需後，價格就回歸市場機制決定。

經濟部表示，中央流行疫情指揮中心統一徵購的政策，暫定會持續到2月15日止，期間每日徵購的製造產量，約為一天400萬片，後續會努力加大產能。400萬片的分配為140萬片提供醫療及防疫公務使用；60萬片給醫院內（或附近）的藥妝、藥局、醫材通路提供民眾就醫使用；其餘200萬片釋出給四大超商，並維持每人限買1至3片。

經濟部表示，自2月1日起政府統一徵購後，所有口罩一律依中央疫情指揮中心統籌，目前依據上述醫療防疫、超商、醫院內（或附近）的藥妝、藥局、醫材通路等通路分配。

(中時電子報)