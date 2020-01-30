新竹地區1名網友30日在臉書貼文，指「請注意，竹東有感染者亂跑，台大落跑的，到竹東的請戴口罩，必免感染，這是真的喔」，由於情結嚴重，包括院方、新竹縣衛生局都再三查證，確認並無此事，希望民眾不要恐慌，而新竹地檢署今晚也表示將分他案偵辦。

新竹地檢署主任檢察官陳玉華表示，雖然此訊息並非事實，疫情並無擴大之虞，但散布假訊息已有可能觸犯傳染病防治法第63條規定，而竹檢已成立傳染病防治專責小組，由打擊民生犯罪專組主任檢察官鍾曉亞擔任召集人，檢察官蔡宜臻及翁貫育依轄區專責處理。

而大陸武漢新型冠狀病毒疫情已在全球漫延，民眾開始擔心生活周遭會否出現相關病例，此案已確認為假訊息，竹檢已分他案偵辦，並由翁貫育指揮新竹縣警局刑警大隊偵辦中。

檢方也再次呼籲社會大眾，依傳染病防治法第63條規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，得科處300萬元以下罰金，屬觸犯刑事法律，請大 眾切勿傳播不實疫情訊息，以免誤觸法網。

(中時 )