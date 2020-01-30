消基會今(30)日發布新聞稿表示，衛福部從28日起連續三天，在超商每天供應600萬片外科口罩供民眾購買，每人限購三片，一片8元，消費者普遍反應買不到口罩或嚴重缺貨，消基會志工今(30)日隨機抽樣台北地區25間店面，其中22家表示醫用口罩缺貨，佔了近9成比例，顯示口罩供需不平衡現象仍然未獲改善。

消基會表示，超商或美妝店出售政府釋出的防疫儲備口罩，經過店員分裝後，消費者較難辨識口罩的規格以及醫用級的衛福部許可證號，消基會志工檢視發現，全家便利商店在結帳櫃檯有揭露上述的重要資訊，藥妝店康是美則未主動揭露相關資訊，經向店員詢問也未能告知答案，認為政府所發放更應符合產品資訊揭露原則，讓消費者安心購買使用，

消基會認為，衛福部每天供應超商600萬片醫療用口罩，每人限購3片且一片8元，價格偏高，屈臣氏「中衛醫療口罩」50片賣價229元，平均一片4.6元，口罩價格幾乎翻倍，且衛福部提供口罩分裝，因無標準作業流程恐有製造污染之虞，而缺少商品標示也對消費者權益造成影響。

消基會也指出，若業者若惡意漲價大發災難財，依「公平交易法第35條 」規定，行為人逾期未改善，將處三年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣一億元以下罰金。

雖然國際上新流感疫情擴大，但在疫情尚未正式進入社區傳播之際，消基會同時呼籲消費者切勿恐慌，由於口罩具有使用期限，因此亦不適宜囤積而浪費金錢。當務之急，民眾應加強個人衛生與環境消毒管理，譬如用濃度75％的酒精殺滅病毒，加強洗手次數，不要隨意揉戳眼睛等方式自保。

(中時 )